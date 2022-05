Kiev al G7, sequestrare asset russi per la ricostruzione

(ANSA) - OLDENBURG IN HOLSTEIN, 13 MAG - Kiev chiede al G7 di sequestrare gli asset russi e di utilizzarli per la ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

"Oggi ho chiesto che il G7 approvi la legislazione necessaria per sequestrare gli asset sovrani della Russia e consegnarli all'Ucraina per la ricostruzione, parliamo di centinaia di miliardi di dollari", ha affermato Kuleba a margine del G7. "Il Canada lo ha già fatto e credo che altri Paesi lo faranno, più prima che poi. La Russia deve pagare: politicamente, economicamente e finanziariamente. Posso dire che i partner del G7 hanno reagito bene". (ANSA).