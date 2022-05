Ucraina: telefonata Mattarella e Macron, 'aumentare sostegno europeo'

Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron si sono detti d'accordo "a continuare ad accrescere il sostegno europeo all'Ucraina": lo si è appreso da fonti dell'Eliseo dopo una telefonata oggi pomeriggio fra i due capi di Stato in cui - informa la presidenza francese - "è stato affrontato il tema della guerra in Ucraina sottolineando l'importanza di mantenere l'unità e lo stretto coordinamento che prevalgono fra partner europei dall'inizio del conflitto".

Nel colloquio - hanno aggiunto le fonti della presidenza francese - Mattarella e Macron hanno "discusso delle conseguenze del conflitto in termini di sicurezza alimentare" e Mattarella "è tornato sulla volontà congiunta di Italia e Turchia di garantire un sostegno ai Paesi della riva sud del Mediterraneo", esprimendo "interesse per l'iniziativa FARM proposta dalla Francia". I due presidenti hanno "auspicato di lavorare sulle possibili sinergie fra i due progetti", ha aggiunto l'Eliseo. Quanto alle "conseguenze che l'Unione europea deve trarre da questo ritorno della guerra sul continente", precisa la presidenza francese, Mattarella e Macron "convengono sulla necessità di applicare l'agenda di Versailles per l'indipendenza dell'Unione in materia di energia, di difesa, di alimentazione e per portare avanti le transizioni climatica e informatica".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è detto oggi "in pieno accordo" con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron sulla sua proposta di una "comunità politica europea": lo si apprende da fonti dell'Eliseo dopo una telefonata fra i due presidenti oggi pomeriggio, durante la quale Mattarella "si è congratulato" con Macron per la sua rielezione.