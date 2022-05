Di Maio, ingresso nella Nato? Decisioni sovrane dei Paesi

"Ingresso nella Nato? Sono decisioni sovrane dei singoli Paesi, la Nato è un'alleanza difensiva. Ognuno è libero di decidere le proprie alleanze. E questo i russi lo sanno bene. È il caso di evitare dichiarazioni non pertinenti che alimentano ulteriore tensione, piuttosto da Putin ci aspettiamo un segnale che mostri la sua reale volontà di iniziare un negoziato per ritrovare la pace": così il ministro Luigi Di Maio arrivando Weissenhaus per la ministeriale Esteri del G7.