Gas, nessun rallentamento forniture all'Italia. Prezzo in crescita

Nessun rallentamento nel sistema italiano sul fronte delle forniture di gas. E' quanto si evince dati pubblicati sul sito di Snam. Al momento i flussi a Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri ma sono compensati da maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all'interconnessione delle reti e alle varie fonti di importazione. Il sistema è bilanciato, la domanda è soddisfatta; proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio.



Avvio in rialzo per il prezzo del gas dopo che il gestore del sistema di trasporto in Ucraina ha annunciato che fermerà il transito dal punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle azioni delle forze di occupazione russe. Sulla piazza di Amsterdam di riferimento per l'Europa il metano nei primissimi scambi 'quota' 103 euro al Megawattora in aumento del 4%, dopo che ieri le quotazioni avevano chiuso a 98,80 euro al Mwh, con un rialzo del 5% e punte massime già superiori ai 100 euro.