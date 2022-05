Arriva piano d'azione Ue per export di grano dall'Ucraina

L'Ue presenterà domani un Piano d'azione per aprire 'corridoi di solidarietà' per favorire le esportazioni dall'Ucraina, principalmente composte di derrate alimentari con grano e cereali in testa.

L'obiettivo è aggirare il blocco dei porti sul Mar Nero, principale canale per le esportazioni dell'Ucraina, facilitare il commercio bilaterale di prodotti tra Ue e Ucraina, così come l'accesso di Kiev ai mercati internazionali e alle catene di approvvigionamento globali, assicurando che i cereali tanto necessari raggiungano il mercato mondiale.