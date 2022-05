Ucraina: Lavrov, apprezziamo posizione equilibrata Algeria

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - L'Algeria mantiene una posizione equilibrata e imparziale sulla crisi ucraina e la Russia elogia questo approccio. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov concludendo la sua visita in Algeria. Lo scrive la Tass.

"Abbiamo informato i nostri amici algerini in dettaglio sui progressi dell'operazione militare speciale della Russia insieme alle milizie del Donbass in Ucraina", ha detto Lavrov.

"Apprezziamo molto la posizione misurata, obiettiva ed equilibrata che l'Algeria assume sulle questioni ucraine nelle organizzazioni internazionali e, in generale, nella loro politica estera".

Lavrov ha poi precisato che la Russia e l'Algeria intendono firmare un documento che conferma la nuova qualità delle relazioni bilaterali. Dati "i legami amichevoli in rapido sviluppo", al fine di mantenere l'alto livello di cooperazione, i Paesi intendono firmare "un nuovo documento strategico interstatale, che rifletterà la nuova qualità delle nostre relazioni". (ANSA).