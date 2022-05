Gas, da domani stop verso Ue dall'ingresso in Ucraina. E il prezzo sale

Il transito del gas verso l'Europa attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka si "fermerà alle 7 di mercoledì a causa delle azioni delle forze di occupazione russe". Lo riporta Bloomberg citando una dichiarazione riportata sul sito del gestore del sistema di trasporto del gas in Ucraina (Grid). "È ancora possibile - prosegue - per il gas essere reindirizzato alla stazione di compressione di Sudzha permettendo ai contratti europei di essere rispettati".

Il prezzo del gas inverte la rotta e riprende a salire dopo l'annuncio del gestore del sistema di trasporto in Ucraina che fermerà il transito da mercoledì dal punto di ingresso di Sokhranivka. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 96,26 euro al Mwh, in rialzo del 2,6%. In aumento anche il prezzo a Londra a 143,49 penny al Mbbtu (+11,48%).