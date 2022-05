Corea Sud: Yoon Suk-yeol ha giurato, è il nuovo presidente

(ANSA) - PECHINO, 10 MAG - Yoon Suk-yeol ha prestato giuramento come nuovo presidente della Corea del Sud in una solenne cerimonia allestita nella piazza dell'Assemblea nazionale alla presenza di 40.000 persone, entrando in carica in un momento di forti tensioni con il Nord.

"Giuro solennemente davanti al popolo che svolgerò fedelmente i doveri di presidente", ha scandito Yoon, un ex procuratore generale conservatore di 61 anni che ha promesso una postura senza sconti verso Pyongyang, una maggiore vicinanza a Usa e Giappone, e un'agenda conservatrice, soprattutto sul ruolo delle donne.

Il neopresidente della Corea del Sud ha promesso un piano "audace" di aiuti per migliorare in modo significativo l'economia e la vita delle persone della Corea del Nord se il Paese eremita "sospenderà lo sviluppo nucleare e passerà a una sostanziale denuclearizzazione".

Nel discorso di insediamento alla presidenza della Corea del Sud, Yoon ha affermato di voler lasciare "la porta aperta al dialogo" con il Nord, definendo i suoi programmi atomici una "minaccia per la nostra sicurezza e per quella del nordest asiatico". (ANSA).