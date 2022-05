Capo Oms a Kiev,colpite 200 strutture sanitarie in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha verificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio della guerra. Lo ha detto ha detto oggi il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, sollecitando la Russia "a fermare questa guerra".

Parlando da Kiev, dopo aver trascorso due giorni in Ucraina, il direttore dell'Oms ha detto di essere "profondamente commosso" da ciò che ha visto e sentito. "C'è una medicina che l'Oms non può fornire, e di cui l'Ucraina ha bisogno più di ogni altra, ed è la pace. Il mio messaggio a tutto il popolo ucraino è che l'Oms è con voi". (ANSA).