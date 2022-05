Von der Leyen, a giugno daremo il nostro parere sull'adesione di Kiev all'Ue

Colloquio telefonico tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Nella giornata dell'Europa abbiamo parlato del supporto dell'Ue al percorso europeo dell'Ucraina. Non vediamo l'ora di ricevere le risposte al questionario per la candidatura a membro dell'Ue. La Commissione punta a dare il suo parere a giugno", scrive von der Leyen in un tweet.

