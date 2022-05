Tunisia: in piazza i sostenitori del presidente Saied

(ANSA) - TUNISI, 08 MAG - Oltre un migliaio di sostenitori e simpatizzanti del presidente tunisino Kais Saied ha raccolto oggi l'appello del partito "Alleanza per la Tunisia" manifestando davanti al Teatro municipale della capitale, per esprimere il proprio sostegno a Saied, per "rivendicare le responsabilità e difendere la la patria e il regime repubblicano". In un tripudio di bandiere nazionali i partecipanti hanno cantato slogan invitando il presidente affinché siano perseguite in giustizia "tutte le parti e le persone che hanno danneggiato la patria" in quello che hanno definito il "decennio nero", dal 2011 al 2021. Molti anche gli attacchi al partito islamico Ennhadha e al suo leader Rached Ghannouchi, considerato il simbolo di un progetto politico ormai fallito e i richiami al rifiuto di ogni ingerenza straniera.

Saied, che ha assunto i pieni poteri nel luglio 2021, è oggetto di crescenti critiche da parte dei suoi oppositori che lo accusano di aver instaurato un regime autoritario. Diversi partiti di opposizione hanno annunciato a fine aprile la creazione di un "Fronte di salvezza nazionale" con l'obiettivo di unire tutte le forze politiche per "salvare" la Tunisia dalla sua profonda crisi. (ANSA)