Gerusalemme: accoltellato agente israeliano a Porta Damasco

Un agente israeliano è stato accoltellato poco fa alla Porta di Damasco in Città Vecchia a Gerusalemme. Lo ha detto la polizia secondo cui l'aggressore è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco degli altri agenti e "neutralizzato". Il poliziotto è stato colpito alla schiena ed è stato portato in ospedale ma le condizioni, secondo i media, non sono gravi.