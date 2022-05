Incendi nel sud della Russia, almeno 5 morti tra cui due bambini

Cinque persone sono morte, inclusi due bambini, in una serie di incendi in territorio russo che hanno colpito diversi villaggi nella zona di Krasnoyarsk (centro-sud): lo ha annunciato il ministero delle Situazioni di emergenza, riporta l'agenzia Interfax.



Due persone sono morte nei villaggi di Novorkursk, dove sono in fiamme 15 edifici, e di Nikolsk, dove bruciano altri 20 edifici. Altre tre persone, inclusi i due bambini, sono decedute nel villaggio di Talazhanka, dove sono in fiamme 16 edifici. Per il momento non si hanno informazioni sulle cause degli incendi.

Gli incendi divampati in diversi distretti della regione russa di Krasnoyarsk sono stati causati da cortocircuiti dovuti a cavi invertiti e il crollo di una linea elettrica provocato da forti venti: lo ha reso noto oggi l'Agenzia regionale per la protezione civile e le situazioni di emergenza. "I cortocircuiti dovuti a cavi invertiti e una linea elettrica crollata a causa di forti venti fino a 40 m/s hanno causato incendi in diversi distretti del territorio", si legge in un comunicato ripreso dall'agenzia Interfax. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse regioni del territorio di Krasnoyarsk a causa degli incendi.