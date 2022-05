Usa, nessuna informazione a Kiev per colpire Moskva

(ANSA) - WASHINGTON, 06 MAG - "Non abbiamo fornito nessuna informazione specifica all'Ucraina per colpire l'incrociatore russo Moskva". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, smentendo le notizie rivelate a fonti informate alla Cnn.

"Non siamo stati coinvolti nella decisione di Kiev di colpire la nave da guerra né nelle operazioni che hanno portato all'attacco", ha sottolineato, spiegando che gli Stati Uniti non erano stati informati dall'Ucraina "sulle sue intenzioni di colpire l'incrociatore" di Mosca. (ANSA).