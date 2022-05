"L'Ucraina vincerà". Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenendo alla conferenza europea The State of the Union". "Dobbiamo slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino, metteremo fine alle importazioni di petrolio e dobbiamo portare a termine la nostra politica di zero gas dalla Russia", ha proseguito.



"C'è una realtà pre-24 febbraio e una realtà post-24 febbraio. Il mondo è cambiato. Dobbiamo capire che il peso dell'ordine globale democratico ora poggia in modo più pesante che mai sulle spalle dell'Europa. Dobbiamo essere in grado di portarlo. È il nostro momento whatever-it-takes. Un momento che arriva una volta ogni generazione. Un momento in cui bisogna capire che l'Europa è anche nelle strade di Bucha, nei tunnel di Mariupol, nelle cantine di Irpin, sulle rive dell'Isola dei Serpenti".



"Il grave errore di Putin è stato pensare che le nostre differenze e la difesa dei diritti fondamentali fossero un segno di debolezza. Ha sbagliato. In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza... Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di una nuova unione della sicurezza e difesa". Così la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola alla conferenza The State of the Union. "Dobbiamo slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino, metteremo fine alle importazioni di petrolio e gas - ha aggiunto -. Continueremo con le sanzioni e gli aiuti all'Ucraina, perché dobbiamo ricostruirla".





The State of the Union, il Festival d'Europa a Firenze

Sette giornate (dal 5 al 12 maggio) di iniziative dedicate all'Unione Europea, aperte dalla conferenza The State of The Union: è il Festival d'Europa, che torna a Firenze dopo i due anni di pausa Covid. "Questo Festival sarà un'occasione di ripartenza nel segno dell'Europa - ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella - in un momento molto difficile tra guerra e svolta del Next Generation Eu, e sarà idealmente dedicato a David Sassoli che così tanto ha dato per le istituzioni comunitarie".

La XII edizione di The State of the Union, organizzata dall'Istituto Universitario Europeo di Fiesole e intitolata 'Un'Europa per le prossime generazioni?' accoglierà politici di alto profilo, accademici e professionisti del settore privato provenienti da 40 paesi. L'elenco dei relatori confermati per la sessione plenaria del 6 maggio, a Palazzo Vecchio, comprende l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, e in collegamento video il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio.

Fra gli eventi rivolti ai cittadini, lo Spazio Erasmus in piazza della Repubblica, il concerto del 10 maggio al Teatro Verdi proprio per i 35 anni del programma Erasmus, e lo spazio 'Agorà Europa' a Palazzo Vecchio per conoscere i principali progetti in corso finanziati dall'Ue a Firenze.

Leader ed esperti di tutto il mondo affronteranno questioni che vanno dalla governance multilaterale alla sostenibilità e alla resilienza, alla democrazia e allo stato di diritto, agli sviluppi degli atteggiamenti nei confronti della migrazione, al futuro della digitalizzazione e al modo in cui la crisi può alimentare il cambiamento. Relatori di spicco discuteranno di come il piano di ripresa Next Generation EU possa affrontare i danni inflitti dalla pandemia. Guardando oltre l'Europa, la conferenza sarà caratterizzata da panel sul futuro delle relazioni transatlantiche e sul ruolo emergente dell'Africa sulla scena globale.

"L'aggressione russa dell'Ucraina ha reso chiara la nostra dipendenza energetica che è disperatamente legata al passato: noi guardiamo al futuro, la soluzione comune per ognuna di queste sfide è la transizione ecologica". Lo ha affermato Kadri Simson, commissaria europea per l'energia, intervenendo a un panel nell'ambito della conferenza The State of the Union. Per Simson "i prezzi energetici un giorno torneranno al livello normale, la guerra in Ucraina un giorno arriverà alla fine", ma adesso "dobbiamo mettere da parte delle riserve e rinforzare la nostra sicurezza energetica. La transizione green rimane la soluzione più efficace che abbiamo per affrontare le sfide di breve e lungo termine. Il nostro obiettivo è rilanciare l'Ue".