Gb: ombra Partygate anche per laburisti, polizia indaga Starmer

(ANSA) - LONDRA, 06 MAG - Partygate anche in casa laburista, dopo la multa comminata da Scotland Yard il mese scorso al premier conservatore Boris Johnson per i ritrovi organizzati a Downing Street fra il 2020 e il 2021 in violazione delle restrizioni Covid allora in vigore nel Regno Unito. La polizia della contea di Durham ha infatti annunciato oggi l'apertura di un'indagine formale sul leader del Labour, Keir Starmer, accusato d'aver a sua volta violato le regole nell'ambito di un incontro pre-elettorale concluso nell'aprile del 2021 con una bevuta collettiva serale di birra nella zona.

L'annuncio è arrivato a urne chiuse, dopo il voto locale di ieri che ha visto il partito di Starmer avanzare a Londra sui conservatori; ma arretrare in termini di suffragi complessivi in tutta l'Inghilterra rispetto al risultato conseguito alle amministrative del 2018 sotto la pur contestata leadership di sinistra radicale di Jeremy Corbyn. (ANSA).