Gb al voto nelle elezioni locali, test delicato per Johnson

Voto amministrativo a vasto raggio in corso oggi nel Regno Unito, dove milioni di aventi diritto, circa la metà della popolazione, sono chiamati alle urne per rinnovare parte parte dei consigli comunali dell'Inghilterra, tutti quelli della Scozia e del Galles, nonché il parlamento locale dell'Irlanda del Nord: dove la tradizionale rivalità fra unionisti protestanti del Dup e repubblicani cattolici dello Sinn Fein potrebbe dar vita secondo alcuni sondaggi a uno storico sorpasso di questi ultimi come formazione di maggioranza relativa nell'assemblea di Stormont, a Belfast.

Nel complesso, guardando all'intero Paese, si tratta di un test condizionato da molte variabili territoriali - sullo sfondo del dopo Brexit, dei contraccolpi della pandemia da Covid, dei primi effetti della sfida globale a colpi di sanzioni innescata dall'invasione russa dell'Ucraina, oltre che di numerosi problemi interni alle varie aree dell'isola - le cui ricadute rappresentano comunque un fattore di rischio nazionale per il primo ministro conservatore Boris Johnson.

Inseguito dalle conseguenze dello scandalo Partygate sui ritrovi organizzati a Downing Street in violazione delle restrizioni anti Covid fra il 2020 e il 2021 (per uno dei quali è stato multato dalla polizia), Johnson affronta infatti l'appuntamento con la concreta prospettiva di un risultato negativo per il partito di governo: messo sotto pressione pure dalla ripresa dell'inflazione comune a tutto l'occidente e dal caro bollette provocato dall'impennata dei costi dell'energia.

Contesto che, se dovesse sfociare in una disfatta, potrebbe tornare a metterne in pericolo la leadership in casa Tory, e quindi la poltrona di premier, malgrado la ritrovata visibilità internazionale in veste di primo alleato europeo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. BoJo, in ogni caso, si è mostrato stamane sorridente quando è andato a votare in una Londra soleggiata - dove sono in palio tutti e 32 i Municipi circoscrizionali - con al guinzaglio il cagnolino bianco Dilyn. In attesa che i seggi chiudano, alle 22 (le 23 in Italia), e inizi il conteggio della schede verso quei risultati indicativi previsti solo domani.