Covid: Nbc, in Usa superata quota 1 milione di morti

(ANSA) - NEW YORK, 05 MAG - Gli Stati Uniti hanno superato la quota di un milione di morti per Covid-19, secondo i dati raccolti da Nbc News. Il numero - equivalente alla popolazione di San Jose, in California, la decima città più grande degli Usa - è stato raggiunto a una velocità sorprendente: 27 mesi dopo che il paese ha confermato il suo primo caso del virus. (ANSA).