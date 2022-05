Il segretario di stato Antony Blinken è risultato positivo al Covid. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano.

"Blinken non vede il presidente da molti gionri e non è considerato un contatto a rischio". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un brieiìfing con la stampa alla notizia che il segretarrio di Stato americano è risultato positivo al Covid. "Biden ha fatto un test ieri ed eè risultato negativo", ha aggiunto.