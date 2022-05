Israele: Bennett contestato a cerimonia Giorno del Ricordo

(ANSA) - TEL AVIV, 04 MAG - Il premier Naftali Bennett è stato contestato al grido di 'traditore' e 'imbroglione' durante la cerimonia sul Monte Herzl a Gerusalemme in onore dei soldati israeliani caduti. Le grida di contestazione, durante il Giorno del Ricordo dei caduti, si sono levate da un pugno di familiari presenti alla cerimonia e che sembrano non condividere la linea dell'attuale maggioranza di governo. Il premier non ha risposto alle invettive ma ha detto di comprendere "il dolore delle famiglie a lutto". "Queste famiglie - ha aggiunto - sono sante ed hanno diritto di affliggersi". (ANSA).