Herzog, da Lavrov bugie che sanno di antisemitismo

(ANSA) - TEL AVIV, 04 MAG - "Nella settimana in cui abbiamo ricordato il Giorno della Shoah, il ministro russo degli esteri Lavrov ha scelto di diffondere bugie, terribili bugie che sanno di antisemitismo". Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in una intervista ad Haaretz.

"Non posso credere - ha aggiunto - che siano state pronunciate da un ministro russo. Mi hanno fatto arrabbiare e mi hanno provocato disgusto". "Mi aspetto - ha sottolineato - che ritiri le sue parole e che chieda scusa". (ANSA).