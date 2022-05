Usa: Pelosi, i giudici hanno mentito al Senato sull'aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 03 MAG - "Molti di questi giudici conservatori, che non devono rendere conto al popolo americano, hanno mentito al Senato degli Stati Uniti e stracciato la costituzione". E' l'accusa della speaker della Camera, Nancy Pelosi, a proposito della notizia che la maggioranza della Corte Suprema, i giudici nominati dai repubblicani, avrebbero intenzione di votare per abolire il dirito all'aborto negli Stati Uniti.

"Se le notizie sono corrette, la Corte suprema è pronta a infliggere la più grande restrizione dei diritti degli ultimi 50 anni, non solo alle donne ma a tutti gli americani", ha attaccato Pelosi. (ANSA).