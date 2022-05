Israele: stasera lutto nazionale per 'Giornata dei caduti'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAG - Al suono delle sirene inizierà stasera in Israele una giornata solenne di lutto in ricordo di oltre 24 mila uomini e donne caduti nei combattimenti e nelle guerre che hanno costellato la storia di Israele, anche prima della sua fondazione nel 1948. La cerimonia principale avrà luogo a Gerusalemme, nella spianata antistante il Muro del Pianto, alla presenza del Capo dello Stato Isaac Herzog e delle più alte cariche militari e civili. Domani la vita tornerà a fermarsi al suono di un'altra sirena, dopo di che cerimonie commemorative saranno tenute nei cimiteri militari.

In questa circostanza tutti i locali di svago vengono tenuti chiusi. Come ogni anno la Giornata dei Caduti è osservata nel giorno che precede la Giornata dell'Indipendenza, secondo il calendario lunare ebraico. Domani sera la atmosfera di cordoglio sarà dunque sostituita dall'inizio di festeggiamenti popolari.

Queste celebrazioni avvengono quest'anno in un clima di grande tensione, alla luce anche di una serie di attentati palestinesi avvenuti in Israele ed in Cisgiordania. Polizia ed esercito sono in stato di massima allerta ed i valichi di transito fra Israele e Cisgiordania saranno tenuti chiusi. Ieri Hamas ha rivendicato la paternità di un attentato condotto giorni fa nella città-colonia di Ariel (Cisgiordania), dove un guardiano civile è rimasto ucciso. Il braccio armato di Hamas ha avvertito che quella operazione è "la prima di una serie" organizzata per replicare a quelle che definisce "profanazioni" della moschea al-Aqsa da parte di Israele. (ANSAmed).