Ucraina: speaker Pelosi a Varsavia incontra presidente Duda

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha incontrato oggi a Varsavia il presidente polacco Andrzej Duda, per discutere di un ulteriore sostegno all'Ucraina. Lo riporta la Cnn. Sabato Pelosi ha compiuto un viaggio senza preavviso a Kiev, la capitale ucraina dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

Alla vigilia del suo viaggio a Varsavia Pelosi aveva affermato che gli incontri con Duda saranno "incentrati sull'ulteriore rafforzamento della nostra partnership e su come possiamo lavorare ulteriormente insieme per sostenere l'Ucraina". (ANSA).