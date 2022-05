Ucraina: premier indiano Modi in missione in Europa

(ANSA) - NEW DELHI, 02 MAG - Missione di tre giorni in Europa per Il primo ministro indiano Narendra Modi. Al centro dell'agenda politica che vedrà impegnato il leader indiano in Germania, Danimarca e Francia, oltre ai rapporti bilaterali, il commercio, l'energia, anche le emergenze internazionali fra cui l''Ucraina. New Delhi che importa gran parte del suo equipaggiamento militare dalla Russia, ha chiesto solo la fine immediata delle ostilità, senza mai condannare l'invasione.

"La mia visita in Europa arriva in un momento in cui la regione deve affrontare molte sfide e scelte", ha affermato Modi in una nota rilasciata prima della sua partenza. Il premier intende "rafforzare lo spirito di cooperazione" con i partner europei "che sono compagni importanti nella ricerca della pace e prosperità dell'India", aggiunge il comunicato. Modi dovrebbe incontrare oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino per poi dirigersi a Copenaghen per unirsi ai primi ministri di Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia in un vertice di due giorni dal 3 maggio. Poi farà anche una breve sosta in Francia per incontrare il presidente Emmanuel Macron. (ANSA).