Ucraina: giallo sul generale Gerasimov, forse rimasto ferito

Il capo dello stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, è rimasto ferito in Ucraina: lo ha reso noto su Facebook l'ex ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, citando una fonte russa. Lo riporta l'agenzia Unian. Gerasimov, secondo la fonte, è stato colpito da schegge alla gamba destra. Tuttavia, in precedenza il New York Times - citando funzionari ucraini e statunitensi - aveva scritto che Gerasimov era scampato a un attacco ucraino quando di trovava nel Paese.

Il quotidiano statunitense scriveva infatti che l'ufficiale in uniforme più alto in grado della Russia ha visitato la scorsa settimana postazioni in prima linea nell'Ucraina orientale nel tentativo di rinvigorire l'offensiva delle forze di Mosca. Secondo le stesse fonti, durante la sua visita di sabato scorso Gerasimov è sfuggito a un attacco ucraino contro una scuola utilizzata come base militare nella città di Izium controllata dai russi: circa 200 soldati, tra cui almeno un generale, sarebbero stati uccisi nel bombardamento ma Gerasimov era già ripartito per la Russia.