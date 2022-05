Ong, Mosca valuta se esibire prigionieri ucraini in parata

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - L'ong russa per i diritti umani Gulagu-net afferma che il Cremlino starebbe valutando la possibilità di fare sfilare in pubblico 500 prigionieri ucraini durante la parata del 9 maggio nell'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale.

"La decisione finale non è ancora stata presa", aggiunge l'organizzazione sul suo canale Telegram, che cita non meglio precisate "fonti". Secondo la stessa ong, l'intento sarebbe quello di "dimostrare la forza e la superiorità dell'esercito russo e demoralizzare gli ucraini".

"La preparazione di questo scenario è in fase di elaborazione - sostiene Gulagu.net - e la decisione sarà presa entro il 6 maggio. Gli agenti del servizio penitenziario federale e l'Fsb (il servizio segreto) stanno conducendo le operazioni di preparazione con gli ucraini detenuti in una serie di centri del sistema penitenziario". (ANSA).