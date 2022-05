Lula propone creare moneta unica per America Latina

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 MAG - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che è di nuovo in corsa per la presidenza alle elezioni del 2 ottobre, ha ipotizzato la creazione di una moneta unica per l'America Latina.

"Se Dio vuole, creeremo una valuta in America Latina in modo da non avere questo problema di dipendere dal dollaro", ha dichiarato, partecipando nel fine settimana a una conferenza del Partito socialismo e libertà (Psol, di sinistra).

Nel suo discorso, Lula ha anche rivolto critiche alla magistratura e al parlamento. "Assistiamo a un'influenza sempre più forte della giustizia nella politica, sembra che tutto sia deciso nella Corte suprema. Non può essere così. I politici non possono volere che la magistratura faccia quello che dovrebbero fare loro", ha affermato il fondatore del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), in dichiarazioni riportate da Cnn Brasil.

