Bolshoi ritira spettacoli di due registi critici sulla guerra

(ANSA) - MOSCA, 02 MAG - Il Teatro Bolshoi di Mosca ha cancellato dalla sua locandina degli spettacoli previsti a maggio le rappresentazioni di due registi che hanno lasciato la Russia e si sono detti pubblicamente contrari all'offensiva russa in Ucraina.

In un messaggio pubblicato su Telegram, il teatro ha annunciato che il balletto 'Nureyev' e l'opera 'Don Pasquale', diretti rispettivamente da Kirill Serebrennikov e Timofei Kulyabin, saranno sostituiti, senza comunicare la motivazione.

Il Bolshoi non ha commentato la cancellazione.

"Non sono sorpreso", ha commentato Serebrennikov che, dopo aver criticato l'offensiva russa in Ucraina, ha lasciato il suo Paese a marzo per una questione di 'coscienza' trasferendosi a Berlino. Il suo balletto è stato sostituito da 'Spartacus'.

Anche Kuliabin, giovane regista innovativo che lavora in particolare a Novosibirsk, ha lasciato la Russia per l'Europa e ha pubblicato diversi messaggi critici sul conflitto sui social.

(ANSA).