Guinea: leader giunta annuncia transizione in 39 mesi

(ANSA) - CONAKRY, 01 MAG - Il capo della giunta militare della Guinea Conakry ha annunciato di aver optato per un periodo di transizione di "39 mesi" prima di restituire il potere ai civili, sfidando così i partner regionali della Guinea che chiedono un'attesa molto più breve.

"Da tutte le consultazioni intraprese a tutti i livelli emerge una proposta per una transizione consensuale di 39 mesi", ha dichiarato il colonnello Mamady Doumbouya in un discorso televisivo alla Nazione.

L'ufficiale, che ha deposto con un colpo di Stato il presidente Alpha Condé a settembre proclamandosi capo di Stato, ha espresso le osservazioni dopo due consultazioni politiche controverse - una cosiddetta conferenza di riconciliazione e "un quadro di consultazione inclusivo" - entrambi disertati da un gran numero di partiti politici.

"Il Comitato dell'Assemblea nazionale e dello sviluppo, (organo di governo della giunta, ndr) e il governo sottoporranno al Consiglio nazionale di transizione, che sostituisce il Parlamento, questa proposta elaborata a seguito di ampie e pazienti consultazioni", ha dichiarato il colonnello-presidente.

Alla fine di marzo, irritata dal manifesto rifiuto di convocare libere elezioni volte a restituire il potere ai civili, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) aveva esortato le autorità di Conakry a presentare "non oltre il 25 aprile" un programma di transizione "accettabile", pena l'estensione delle sanzioni economiche decise nei confronti del Paese dopo il golpe. (ANSA).