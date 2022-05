1 maggio: scontri tra agenti e gruppo manifestanti a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 01 MAG - Violenti scontri sono stati segnalati oggi pomeriggio a Parigi a margine della manifestazione per il 1mo maggio alla quale hanno partecipato migliaia di persone.

I disordini sono scoppiati quando un gruppo di giovani vestito di nero si è staccato dalla marcia principale affrontando i poliziotti. Danneggiate le vertine di diversi negozi. I manifestanti hanno lanciato diversi oggetti contro gli agenti che hanno poi risposto con i gas lacrimogeni.

Dura la condanna del ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, che ha definito "inaccettabili" le violenze commesse da "teppisti" vestiti di nero e venuti "per interrompere le manifestazioni del Primo Maggio. Manifestazioni pacifiche sono avvenute in diverse città della Francia dove hanno preso parte migliaia di persone. (ANSA).