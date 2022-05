1 maggio: scontri a manifestazione Istanbul, oltre 100 arresti

(ANSA) - ISTANBUL, 01 MAG - Decine di persone sono state arrestate a Istanbul a margine delle celebrazioni del Primo maggio dove si segnalano tafferugli tra la polizia e i manifestanti.

Secondo un comunicato dell'ufficio del governatore, 164 persone sono state arrestate dopo aver organizzato "una manifestazione non autorizzata" e aver rifiutato di disperdersi nonostante gli avvertimenti della polizia a piazza Taksim, epicentro delle proteste antigovernative nel 2013, chiusa al traffico e dove i cortei sono vietati. Le immagini trasmesse dall'Afp mostrano gli scontri tra gli agenti in tenuta antisommossa, schierati davanti alle transenne della piazza per impedire i raduni, e i manifestanti: alcuni di loro sono stati bloccati a terra con la forza prima di venire caricati su un'auto della polizia e portati alla centrale.

Altrove, diverse migliaia di persone hanno aderito pacificamente alla manifestazione ufficiale dei sindacati e delle organizzazioni professionali, autorizzata lontano da piazza Taksim in un quartiere sul versante asiatico di Istanbul.

(ANSA).