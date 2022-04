Qui Londra: Gb agita spettro mobilitazione russa

Fra timori, rapporti d'intelligence, propaganda e contro-propaganda, il Regno Unito alza ancora la posta dell'allarme sulle prospettive dell'invasione russa dell'Ucraina ordinata dal presidente Vladimir Putin ormai oltre due mesi fa, il 24 febbraio. Lo fa evocando per bocca di Ben Wallace, ministro della Difesa del governo Tory di Boris Johnson con un passato da ufficiale di carriera dell'esercito di Sua Maestà, lo spettro della previsione d'un proclama di guerra a chiare lettere che Putin potrebbe fare nell'occasione solenne del 9 maggio: data in cui Mosca commemora la vittoria sul nazismo segnata dalla presa di Berlino da parte dell'Armata Rossa nel 1945.

A dar credito a quanto dichiarato ieri sera da Wallace a Lbc radio, il leader del Cremlino "potrebbe annunciare" in quella circostanza "una mobilitazione di massa" dei russi. Non un ordine formale di mobilitazione generale alla forze armate, par di capire, ma comunque un richiamo esplicito a un clima di guerra e all'unità nazionale del popolo russo. Vladimir Vladimirovic - nella parole del ministro di BoJo, il quale pure ribadisce di ritenere che egli abbia finora "fallito quasi tutti i suoi obiettivi" in Ucraina e che occorra aiutare Kiev a dare "impeto alla controffensiva" - si preparerebbe a questo punto a mettere da parte l'etichetta di "operazione speciale" dietro il conflitto ucraino per cercare di far passare il messaggio che la Russia sia "ora di nuovo in guerra con i nazisti di tutto il mondo": scenario destinato a preludere appunto a una non moglio precisata mobilitazione popolare di massa". Un vaticinio, quello di Wallace, ripreso immediatamente tra i media isolani dal giornale online Independent, con il conforto di anonimi funzionari o analisti "britannici e russi" stando ai quali il presidente - in cerca di una "rivincita" per i fallimenti militari attribuiti alle sue forze - starebbe valutando, sotto la pressione d'una parte del suo entourage militare e degli apparati di sicurezza, di proclamare niente meno che la svolta verso "una guerra totale" durante la parata annuale del Giorno della Vittoria (Den Pobedy).

Svolta retorica, nell'interpretazione 'made in Britain', ma con ipotetiche ricadute pratiche: dalla potenziale imposizione della legge marziale a un qualche coinvolgimento bellico di "Paese alleati"; o magari all'allargamento delle maglie per l'introduzione di un budget extra necessario a ritoccare all'insù le paghe di soldati e ufficiali.