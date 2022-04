Scontri sulla Spianata delle Moschee, oltre 40 feriti tra i palestinesi

Sembra tornata la calma - dopo gli scontri di questa mattina tra manifestanti palestinesi e polizia - sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei). Lo ha fatto sapere, citata dai media, la stessa polizia secondo cui la Spianata è stata riaperta ai fedeli musulmani in attesa di entrare per le preghiere dell'ultimo venerdì di Ramadan.

Intanto - secondo la Mezzaluna Rossa - è salito a 42 il numero dei manifestanti palestinesi feriti nei violenti scontri con gli agenti. La stessa fonte ha detto che dei feriti, 22 sono stati portati in ospedale. Gli agenti hanno anche fermato 3 manifestanti.