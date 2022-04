Qui Pechino, con la Russia 'un nuovo modello'

La Cina torna a definire i legami con la Russia un "nuovo modello" di relazioni internazionali per il mondo, rinnovando il suo sostegno "al partner senza limiti" e sfidando Stati Uniti, Ue e altri Paesi alleati impegnati nel pressing su Pechino perché condanni Mosca dopo l'aggressione militare ai danni dell'Ucraina. "Un importante risultato del successo delle relazioni Cina-Russia è che le due parti superano il modello di alleanza militare e politica tipico nell'era della Guerra Fredda", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian.Pechino e Mosca "si impegnano a sviluppare un nuovo modello di relazioni internazionali", basato sul "non causare scontri o prendere di mira altre nazioni", ha aggiunto nel briefing quotidiano, commentando i giudizi dell'ammiraglio John Aquilino, a capo del comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, secondo cui la cooperazione "senza limiti" tra Russia e Cina è motivo di "grande preoccupazione". Il legame Cina-Russia è diverso dalla "mentalità da Guerra Fredda" mostrata da alcuni Paesi, ha continuato Zhao, sollevando la critica standard di Pechino alla cooperazione degli Stati Uniti con blocchi come la Nato, la cui espansione ripetuta verso est è - nella vulgata cinese - la causa dell'attacco di Mosca.

A marzo il presidente americano Joe Biden ha avvertito il suo omologo cinese Xi Jinping del rischio di "implicazioni e conseguenze" se Pechino avesse dato sostegno al presidente russo Vladimir Putin nell'invasione dell'Ucraina. Finora non c'è stato alcun segno che la Cina abbia dato un supporto per aggirare le sanzioni draconiane di Usa e alleati, ma ha offerto supporto retorico sposando le teorie del complotto russe, come la falsa affermazione che gli Usa gestiscano una rete di biolaboratori di armi in Ucraina. Pechino ha più volte rimarcato l'amicizia "senza limiti" che Xi e Putin hanno espresso nella dichiarazione congiunta firmata a Pechino poco prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di febbraio.

Anche sulla missione di mediazione tentata dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, recatosi prima in Russia e poi in Ucraina, la Cina ha espresso il suo apprezzamento, ma Zhao non ha mai citato o commentato il bombardamento di Kiev da parte delle truppe di Mosca proprio quando Guterres era in visita. "Accogliamo con favore gli sforzi di mediazione del segretario generale dell'Onu per alleviare la situazione in Russia e in Ucraina e la Cina ha sempre sostenuto la Russia e l'Ucraina perché superando le difficoltà possano continuare i negoziati", si è limitato a osservare Zhao.