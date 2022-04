Media russi, 'missile Sarmat in 200 secondi a Parigi-Londra'

La propaganda russa ha diffuso una mappa che mostra la traiettoria e i tempi con cui Sarmat, il nuovo missile balistico intercontinentale russo, raggiungerebbe le principali capitali europee: 106 secondi per Berlino, 200 per Parigi e 202 per Londra. Lo scrive il portale polacco Onet citando, a sua volta, un'esperta americana di propaganda russa, Julia Davis, che conduce un monitoraggio sui contenuti diffusi in Russia. Davis ha twittato la notizia, riportando la mappa andata in onda su Rossija 1.

Il nuovo missile è stato testato con successo nei giorni scorsi, secondo quanto annunciato da Mosca.