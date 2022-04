Media, Intercontinental Hotel prevede di lasciare la Russia

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il colosso alberghiero britannico InterContinental Hotel Group prevede di lasciare il mercato russo. Lo riporta il quotidiano economico russo Kommersant sottolineando che il gruppo - a cui fanno capo Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza - è il terzo più grande in termini di numero di camere gestite in Russia e la sua partenza comporterà una perdita di 124 milioni di dollari di reddito annuo.

InterContinental Hotel Group, con sede a Denham (Regno Unito), sta negoziando con i proprietari di hotel russi la risoluzione dei contratti di gestione, ha affermato uno dei proprietari della struttura Holiday Inn nella Federazione Russa e due fonti di Kommersant, sottolinea il media russo precisando che il quartier generale di IHG non ha voluto commentare l'indiscrezione. (ANSA).