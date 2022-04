Il premier delle Isole Vergini britanniche arrestato per droga

Il premier delle isole Vergini britanniche, Alturo Fahie, è stato arrestato per traffico di stupefacenti in un aeroporto di Miami dagli agenti della Dea, l'agenzia americana anti droga. Insieme a lui è finito agli arresti Oleanvine Maynard, direttore dell'autorità portuale delle stesse isole. Entrambi sono sospettati di aver partecipato ad un vasto traffico che mirava a far entrare clandestinamente cocaina negli Usa e di aver riciclato denaro.

Il governo di Boris Johnson è "sconcertato" per le gravi accuse di traffico di droga e riciclaggio che hanno portato all'arresto del premier delle Isole Vergini britanniche, territorio caraibico d'oltremare della corona britannica e noto paradiso fiscale governato in modo indipendente salvo la supervisione di Londra su politica estera e di difesa. Lo sottolinea la titolare del Foreign Office, Liz Truss.

"Si tratta di accuse serie, sono costernata", ha dichiarato la ministra degli Esteri di Johnson. L'indagine, come si è appreso, è stata condotta dagli investigatori anti droga americani a partire dal gennaio del 2021 in collaborazione con l'autorità di John Rankin, rappresentante della monarchia britannica nell'isola con il titolo di governatore, al quale Truss ha chiesto in queste ore un rapporto. Lo stesso Rankin, che è un funzionario nominato dalla corona con il placet del governo di Londra, ha frattanto assunto il controllo degli affari correnti nell'arcipelago, invitando i 35.000 abitanti locali a "mantenere la calma".

Fahie risulta sotto indagine anche per sospetta corruzione e abusi d'ufficio vari. Accuse di collusione con il riciclaggio vengono rivolte da tempo da diverse ong e istituzioni internazionali contro i leader delle isole Vergini (come di altri Stati offshore dei Caraibi), ma anche verso i governi britannici sospettati di aver tradizionalmente chiuso un occhio.