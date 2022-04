Francia: Jean-Marie Le Pen, 'per Macron vittoria squallida'

(ANSA) - PARIGI, 29 APR - L'ex presidente del Front National, Jean-Marie Le Pen, ha definito "squallida" la vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali, aggiungendo che invece la sconfitta della figlia Marine è stata "gloriosa".

In un commento alle elezioni su YouTube, l'ex leader dell'estrema destra, ha detto che "13 milioni di elettori hanno dato fiducia a Marine Le Pen e bisogna trarne le conseguenze per il futuro".

Parlando della campagna per le legislative di giugno, Jean-Marie Le Pen, 94 anni, ha lanciato un appello a "tutte le forze possibili affinché si riuniscano per poter conquistare una vittoria che sarebbe decisiva". "Bisogna dimenticare i diversi scontri che possono esserci stati - ha aggiunto - la Francia è minacciata nella sua essenza". (ANSA).