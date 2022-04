Covid: calo record dei contagi in Gran Bretagna, senza mascherine

Calo record dei contagi da Covid nel Regno Unito dopo il rimbalzo causato dalle varianti Omicron. Lo sottolinea la Bbc sulla base degli ultimi dati aggiornati dell'Office for National Statistics (Ons): nell'ultima settimana censita gli infettati stimati nel Paese sono scesi infatti a 2,87 milioni, 900.000 meno dei 7 giorni precedenti. In discesa di un 20% anche morti e ricoveri negli ospedali. La tendenza, favorita da vaccini di massa e 4/e dosi riservate a over 75 e immunodepressi, si registra in assenza di restrizioni di sorta dopo la revoca decisa da ormai 4 mesi dal governo Johnson pure dell'obbligo delle mascherine ovunque.