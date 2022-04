Qui Londra. 'Russia via da tutta l'Ucraina'

Costringere la Russia a "ritirarsi da tutta l'Ucraina".

È l'obiettivo ormai dichiarato che il governo britannico di Boris Johnson afferma l'Occidente debba porsi nei confronti del Cremlino: includendo nel mirino l'intero Donbass e la Crimea, anche a costo di proiettare la durata del muro contro muro fino a una prospettiva di molti anni, visto che almeno l'ipotetico ribaltamento dell'annessione proclamata da Mosca della penisola affacciata sul Mar Nero appare ad oggi fuori portata (stante il contesto militare e demografico).

Il messaggio è stato esplicitato in queste ore dalla ministra degli Esteri, Liz Truss, falco della compagine Tory, a margine di un discorso sulle nuove strategie geopolitiche di Londra alla luce della guerra in corso tracciate nel tradizionale discorso annuale dell'Easter Banquet alla Mansion House.

Discorso nel quale Truss ha invocato la necessità di un riarmo ampio dell'Occidente, di un incremento di forniture militari offensive a Kiev (jet compresi), di uno scenario di sicurezza economica fondato sull'azzeramento delle importazioni di gas o petrolio russo in Europa e persino di una sorta di progetto di "Nato globale" aperto in futuro fino a Taiwan: nel segno di "una provocazione" estesa alla Cina, come non mancano di evidenziare con malizia i media moscoviti Linea durissima che suggerisce qualche perplessità dato il peso reale attuale del Regno, primo Paese per efficienza militare in Europa, ma titolare di un deterrente nucleare nazionale che resta pur sempre un centesimo - forse - di quello russo, osserva più di un commentatore. E che tuttavia, secondo altri analisti, appare il frutto di un gioco delle parti con il grande alleato americano, improntato a una retorica sempre più bellicosa concordata sul piano comunicativo con Washington in questa fase.

Retorica che si rispecchia non solo nelle parole di Truss, ma in quelle del titolare della Difesa, Ben Wallace, un ex militare di carriera considerato da molti più pragmatico, più competente e meno controverso (sondaggi sulla popolarità personale alla mano) rispetto alla collega del Foreign Office.

Wallace che non esita a sposare a sua volta lo slogan del "ritiro totale" russo da un'occupazione territoriale equiparata a "un cancro", sebbene limitandosi a farne più vagamente una questione di "rispetto del diritto internazionale". Mentre insiste sulla "legittimità" accreditata alle forze ucraine a usare armi britanniche per colpire "le linee di rifornimento" di Mosca sin dentro i confini russi; e conferma un'ulteriore escalation negli aiuti a Kiev con l'annuncio dell'invio di missili a lungo raggio Brimstone e la promessa di specifiche batterie "anti nave" destinate niente meno che a impedire al Paese di Vladimir Putin di "controllare il Mar Nero": vitale per "il trasporto del grano" verso Occidente.