Unicef, 5,2 mln di rifugiati, bimbi in condizioni terribili

"Circa 5,2 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina e più di 7 milioni sono sfollate all'interno del Paese, sono numeri tristemente destinati a crescere nelle prossime ore". Lo dice Andrea Iacomini portavoce Unicef Italia.

"Donne e bambini rappresentano il 90% di coloro che sono fuggiti in altri paesi. La situazione dei bambini è drammatica in alcune zone del paese. A Mariupol i bambini vivono in condizioni terribili così come in altre zone sotto assedio. E' più che mai necessaria una tregua duratura e passaggi sicuri che consentano di far proteggere donne e bambini e portare gli aiuti con urgenza. E' una corsa contro il tempo".