Ucraian: Onu, l'incontro tra Guterres e Putin durato un'ora

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - L'incontro tra Antonio Guterres e il presidente russo Vladimir Putin a Mosca è durato circa un'ora. Lo ha detto vice portavoce del segretario generale dell'Onu Farhan Haq sottolineando che le operazioni per stabilire un gruppo di contatto umanitario e una collaborazione specifica con la Croce Rossa per assistere gli abitanti di Mariupol, in Ucraina, inizierà "sul campo non appena possibile".

(ANSA).