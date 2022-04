Russia, in fiamme deposito di munizioni vicino a Belgorod

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka nella regione di Belgorod, nella Russia occidentale, vicino al confine con l'Ucraina: lo scrive il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram, secondo quanto riportato dalla Tass.

"Ho appena contattato il capo dell'insediamento rurale di Golovinsky, Denis Zolotukhin. Secondo le informazioni preliminari, un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka", ha scritto. Ha poi affermato che non sono stati segnalati danni a edifici residenziali o vittime civili. (ANSA).