Qui Parigi, ambasciatore Kiev, 'vinceremo'

"Siamo convinti che vinceremo": parola dell'ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, secondo cui "gli ucraini hanno già vinto la prima fase". "I russi hanno invaso l'Ucraina attraverso otto assi, ora ne restano soltanto due - osserva in un'intervista al quotidiano francese Nice-Matin - Altrove, sono stati espulsi dal territorio ucraino". Omelchenko precisa che "la seconda fase" consiste nell' invasione "massiccia all'est e nel Donbass, che dura da otto giorni. Senza successo". Le prossime mosse di Vladimir Putin "dipenderanno dalla determinazione dell'Occidente e della comunità internazionale". A una domanda sulla minaccia nucleare agitata da Mosca, il diplomatico "non ritiene che si tratti soltanto di un bluff". "Siccome i russi si stanno rendendo conto che stanno perdendo, ricorrono alle minacce". Dopo due mesi di conflitto, l'ambasciatore traccia un bilancio preciso. Da parte russa, afferma, "sono circa 22.000 i soldati uccisi, 918 i carri distrutti come anche 184 aerei, 154 elicotteri e 2308 veicoli blindati". Da parte ucraina, "circa 4.000 i militari morti, ma gran parte delle perdite sono tra i civili", ha precisato, con "215 morti tra i bambini e secondo le autorità locali di Mariupol 20.000 civili uccisi". Rispondendo a una domanda sulla sospensione delle forniture di gas russo alla Polonia e alla Bulgaria, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, si è detto da parte sua pienamente solidale con i partner europei dinanzi a questo nuovo ricatto esercitato dalla Russia". Questa situazione - ha proseguito Le Drian - ricorda la necessità di rafforzare l'autonomia strategica europea e ridurre le nostre dipendenze, in particolare, nel settore energetico, in conformità con la dichiarazione adottata la settimana scorsa al vertice di Versailles". Ieri, il capo della diplomazia francese ha parlato al telefono con l'omologo italiano, Luigi Di Maio. Nel corso del colloquio, si legge in una nota diffusa oggi dal Quai d'Orsay, i ministri hanno parlato del "proseguimento dello stretto coordinamento franco-italiano nell'appoggio all'Ucraina dinanzi alle conseguenze della guerra". Evocate anche "le opzioni di rafforzamento delle sanzioni nei confronti della Russia, in particolare, nel settore energetico".