Qui Berlino, con embargo energia sarà recessione

Il taglio del gas alla Polonia e alla Bulgaria dimostra che "Mosca è pronta a far sul serio", e preoccupa il governo tedesco, "ma la Germania terrà fede ai contratti, e pagherà in euro, non in rubli". Parola del vicecancelliere Robert Habeck che, presentando a Berlino le stime sulla congiuntura economica, ha fra l'altro confermato: "Nel caso di un embargo energetico dalla Russia, la Germania entrerà in recessione". A causa della guerra in Ucraina, le previsioni sulla crescita nel 2022 sono state riviste al ribasso: il Pil nell'anno in corso crescerà del +2,2%, invece del +3,6% previsto ancora fino all'inverno. Stime che non comprendono il calcolo di un embargo, ha spiegato il vice di Scholz. Habeck ha anche annunciato che la dipendenza dal gas russo della Germania è ulteriormente calata, toccando ora la quota del 35% (settimane fa era passata dal 55 al 40%). Ed è di ieri la notizia che l'autonomia dal petrolio potrebbe esser conquistata in pochi giorni. Il ministro che ha la delega all'Economia e al Clima ha anche segnalato che ci sono stati dei problemi di pagamento per una filiale di Gazprom Germania: questi riguardano però una piccola quota, compensabile sul mercato. Per il resto, i flussi sono "stabili" e l'approvvigionamento energetico per l'estate "garantito". Il giorno dopo il grande summit della Difesa a Ramstein, si continua a discutere della svolta del cancelliere, che alla fine ha dato il via libera a una cinquantina di panzer Gepard per Kiev, dopo aver messo in guardia da un'escalation, che potrebbe provocare la terza guerra mondiale dallo Spiegel nel weekend. "Ha provocato panico con le sue parole?" "No", la replica secca della titolare agli Esteri, Annalena Baerbock, che rispondendo alle domande dei parlamentari al Bundestag ha chiarito: "L'invio delle armi pesanti non segna un ingresso nel conflitto". Ma nessuno sa quali saranno le reazioni di Mosca, Putin è imprevedibile, "e nulla si può escludere". "La Germania non entrerà in guerra come parte", ha poi risposto a una domanda diretta di un altro parlamentare.