Qui Londra, 'fuoco anche in territorio russo'

Nella continua escalation militare in Ucraina Londra rompe gli indugi anche rispetto all'uso di sue armi da parte delle forze di Kiev per colpire il territorio della Russia: "È interamente legittimo", ha detto il viceministro britannico della Difesa, James Heappey, in un'intervista a Bbc Radio. Non solo quindi per prendere di mira i bersagli "oltre le linee" del territorio occupato dalle truppe di Mosca come aveva evocato in precedenza.

La decisione è degli ucraini, ha sottolineato il viceministro di Boris Johnson responsabile per le forze armate, "non di chi produce o esporta i sistemi militari" usati nel conflitto. E sono sempre di più e più potenti quelli inviati dai Paesi Nato, come droni e artiglieria pesante con decine di chilometri di gittata fra cui i micidiali cannoni M777 howitzer di produzione britannica. Heappey non fa riferimento al tipo di armi impiegate ma afferma che Kiev per contrastare l'invasore colpisce "bersagli del nemico" in profondità, per "danneggiare la sua logistica e le sue linee di rifornimento". Del resto Mosca giudica "perfettamente legittimo" prendere di mira le linee di rifornimento nemiche nell'Ucraina occidentale, "cosa che sfortunatamente non ha avuto finora esitazioni a fare".

Parole forti che sono accompagnate dal tentativo di respingere le affermazioni del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, secondo cui gli alleati occidentali stanno "versando benzina sul fuoco" con le loro forniture militari alimentando il rischio di allargare il conflitto e perfino di scatenare un conflitto mondiale. Il viceministro conservatore si trincera dietro la notazione che a "donare armi" a Kiev non sarebbe solo l'Alleanza Atlantica, ma pure altri Paesi. Ha poi definito "un'assurdità" l'imputazione rivolta dal capo della diplomazia di Mosca all'Occidente di aver posto le premesse dello scontro fin da prima dell'invasione del 24 febbraio scorso; mentre ha liquidato come "infinitamente piccole" le possibilità di una guerra nucleare che a suo dire "nessuno vuole". Per poi affermare, rispetto alla situazione sul campo, che gli ucraini possono sconfiggere le truppe russe respingendo la loro offensiva in corso nel Donbass. Da Heappey infine arriva l'annuncio di una inchiesta sul presunto attacco di hacker collegati al Cremlino che secondo il tabloid Daily Mail è stato diretto contro i computer della Difesa per sottrarre informazioni dal database delle reclute britanniche.