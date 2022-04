Monica Bellucci, 'mi piacerebbe vivere a Istanbul'

(ANSA) - ISTANBUL, 26 APR - "In futuro mi potrei trasferire a Istanbul". Lo ha affermato Monica Bellucci, in un'intervista al quotidiano turco Hurriyet, dopo avere trascorso qualche giorno nella città sul Bosforo per presentare uno spettacolo teatrale su Maria Callas. "Anche se la mia è stata una breve visita, ho sentito che questa è una città da vivere. Tornerò sicuramente ancora per un viaggio più lungo" ha affermato la stella del cinema italiano che, venerdì scorso al teatro del centro commerciale Zorlu, ha raccolto grande successo interpretando la cantante d'opera nello spettacolo teatrale "Maria Callas: lettere e memorie", scritto e diretto da Tom Volf, che la vede come protagonista assoluta. (ANSA).