Cisgiordania: palestinese ucciso in scontri con esercito

(ANSA) - TEL AVIV, 26 APR - Un manifestante palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Aqabat Jaber, nei pressi di Gerico in Cisgiordania.

Lo ha riferito il ministero della Sanità locale, che lo ha identificato in Ahmed Ibrahim Oweidat di 20 anni. Secondo la stessa fonte il giovane è morto "in ospedale per ferite da proiettili alla testa". Nel corso degli stessi incidenti - avvenuti durante un'operazione dei soldati nel campo profughi - sono stati feriti, secondo l'agenzia Maan, altri due manifestanti. Da giorni si susseguono scontri in Cisgiordania e a Gerusalemme. (ANSA).