Aiea, a Chernobyl livello di radioattività anormale

Il livello di radioattività della centrale nucleare di Chernobyl è "anormale". Lo sostiene il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) .

L'occupazione russa di Chernobyl è stata "molto, molto pericolosa", ha aggiunto il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, in occasione della visita all'area della centrale nel giorno dell'anniversario della tragedia avvenuta il 26 aprile 1986. "La situazione era assolutamente anormale e molto, molto pericolosa", ha aggiunto.

"Nel 1986 abbiamo visto a Chernobyl uno dei più orribili incidenti nucleari della storia. Oggi l'aggressione della Russia in Ucraina mette in pericolo la sicurezza nucleare. Chiediamo a Mosca di restituire il controllo della centrale di Zaporizhzhia e di astenersi da qualsiasi azione contro gli impianti nucleari". Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell.